У Криму ФСБ затримала двох українців

Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.

Українців затримали на ділянці відповідальності російської прикордонної застави в Армянську.

"Під час спільного з представниками кримської митниці огляду транспортного засобу в одній з технологічних порожнин салону іномарки виявлено магазин, споряджений вісьмома 9-міліметровими патронами, імовірно призначеними для травматичного пістолета", – повідомила 3 листопада прес-служба підконтрольного Кремлю прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, інформує "Радіо Свобода".

ФСБ заявила, що патрони в автомобілі через неуважність залишив приятель водія, з яким той виїжджав в околицях Коктебеля постріляти з травматичного пістолета.

У повідомленні наголошується, що патрони від травматичної зброї до Криму цього тижня намагався провезти ще один громадянин України, який прибув з Миколаєва. Водій пояснив, що забув викласти патрони з машини перед поїздкою до Криму.

"Вони (боєприпаси) спрямовані на експертизу, за підсумками якої і буде ухвалюватися правове рішення", – повідомила російська спецслужба.

Підтвердження цієї інформації від українських прикордонників ще немає.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.

6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.