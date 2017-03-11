У Криму ФСБ затримала двох українців
Українців затримали на ділянці відповідальності російської прикордонної застави в Армянську.
"Під час спільного з представниками кримської митниці огляду транспортного засобу в одній з технологічних порожнин салону іномарки виявлено магазин, споряджений вісьмома 9-міліметровими патронами, імовірно призначеними для травматичного пістолета", – повідомила 3 листопада прес-служба підконтрольного Кремлю прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, інформує "Радіо Свобода".
ФСБ заявила, що патрони в автомобілі через неуважність залишив приятель водія, з яким той виїжджав в околицях Коктебеля постріляти з травматичного пістолета.
У повідомленні наголошується, що патрони від травматичної зброї до Криму цього тижня намагався провезти ще один громадянин України, який прибув з Миколаєва. Водій пояснив, що забув викласти патрони з машини перед поїздкою до Криму.
"Вони (боєприпаси) спрямовані на експертизу, за підсумками якої і буде ухвалюватися правове рішення", – повідомила російська спецслужба.
Підтвердження цієї інформації від українських прикордонників ще немає.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.
Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.
Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.
Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.
6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа