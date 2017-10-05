Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Конфісковані гроші Януковича заблоковані для використання, - Мінфін

Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових видатків
Гроші, конфісковані в екс-президента Віктора Януковича, неможливо використати без внесення змін до бюджету.
Конфісковані гроші Януковича заблоковані для використання, - Мінфін Фото: minfin.com.ua

"Рішення суду стосується коштів в Ощадбанку, де до суми в $1,1 млрд та цінних паперів вартістю $200 млн було застосовано конфіскацію. Валютні кошти від спецконфіскації перераховано на рахунок Держказначейства. Перевищення понад 11,5 млрд грн зараховується, однак може бути використане тільки після внесення змін до Закону про Державний бюджет", - повідомляє прес-служба міністерства фінансів.

У Мінфіні зазначили, що кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових видатків.

Водночас відповідно до Бюджетного кодексу було ухвалено порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів, зокрема, на оборону, підтримку агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, Фонд регіонального розвитку тощо, а також складено графік використання 11,5 млрд грн упродовж 2017 року.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 12:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.