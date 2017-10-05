Конфісковані гроші Януковича заблоковані для використання, - Мінфін

Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових видатків

Гроші, конфісковані в екс-президента Віктора Януковича, неможливо використати без внесення змін до бюджету.

"Рішення суду стосується коштів в Ощадбанку, де до суми в $1,1 млрд та цінних паперів вартістю $200 млн було застосовано конфіскацію. Валютні кошти від спецконфіскації перераховано на рахунок Держказначейства. Перевищення понад 11,5 млрд грн зараховується, однак може бути використане тільки після внесення змін до Закону про Державний бюджет", - повідомляє прес-служба міністерства фінансів.

У Мінфіні зазначили, що кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових видатків.

Водночас відповідно до Бюджетного кодексу було ухвалено порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів, зокрема, на оборону, підтримку агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, Фонд регіонального розвитку тощо, а також складено графік використання 11,5 млрд грн упродовж 2017 року.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.