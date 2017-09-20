Косюк виграв суд у Німеччині у справі про забруднення навколишнього середовища

Приводом для позову став опублікований на каналі сюжет: компанію звинувачували у забрудненні навколишнього середовища

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні - виграв суд проти німецького телеканалу.

"У червні 2017 року на одному з німецьких телеканалів був опублікований сюжет про діяльність підприємств МХП, а саме - Вінницької птахофабрики і Зернопродукту МХП. Опублікована в сюжеті інформація не відповідала дійсності, про що телеканалу повідомили представники МХП, привівши аргументовані доводи, факти і документальні підтвердження", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Вимогою компанії було припинити трансляцію програми, в рамках якої виходив даний сюжет, а також вилучити інформацію з сайту, опублікувавши спростування. Після того як телеканал відмовився виконати вимоги, представники МХП у Німеччині подали позов до Цивільного суд Гамбурга.

Під час судового розгляду було встановлено, що телеканал оприлюднив неправдиву інформацію, чим порушив німецьке законодавство, вказує компанія.

Суд зобов'язав телеканал вилучити оприлюднену інформацію, припинити трансляцію сюжету в ефірі і на сайті, а також спростувати недостовірну інформацію щодо МХП. Рішення суду було повністю виконано телеканалом.

Нагадаємо, що Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Напередодні власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. В 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.