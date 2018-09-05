Країни ЄС закликали Іран продовжити виконувати ядерну угоду
Країни шкодують про вихід президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном.
Також лідери трьох країн підкреслили свою готовність і далі виконувати ядерну угоду.
"Ми закликаємо Іран продемонструвати стриманість у відповідь на рішення США; Іран повинен продовжувати поважати свої зобов'язання за умовами угоди. З іншого боку Іран має продовжувати користуватися перевагами від скасування санкцій, якщо діятиме відповідно до умов угоди", - йдеться у спільній заяві лідерів Франції, Британії та Німеччини, опублікованій на сайті французького президента.
Раніше, іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може спровокувати гонку атомних озброєнь, і закликав президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди.
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