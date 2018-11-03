Кримські татари бойкотуватимуть вибори президента Росії у Криму

"Правда полягає в тому, що багато людей не прийдуть"

Кримські татари бойкотуватимуть вибори президента Росії, які наступної неділі будуть незаконно проводитися у Криму.

"Правда полягає в тому, що багато людей не прийдуть. Більшість кримських татар знову бойкотуватимуть ці вибори", - заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю 112 каналу.

Тому, стверджує Чубаров, пропагандистські ресурси у Криму вже готуються до того, щоб показувати протилежну картинку.

"Зі самого ранку будуть показувати сюжети, як люди в дуже гарному настрої, з великим бажанням приходять на дільниці. Будуть показувати задоволених, усміхнених людей. Будуть показувати людей у національних костюмах, болгар, німців, а ось тут кримські татари, а от українці у вишиванках. Ось ці сюжети всі готуються", - сказав Чубаров.

За його словами, під виглядом кримських татар "голосувати" відправлять трудових мігрантів неслов'янської зовнішності, які працюють на терміналі Сімферопольського аеропорту, на будівництві дороги "Таврида".

Раніше, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час виборів президента РФ-2018.

Нагадаємо, що вибори президента Росії відбудуться 18 березня. На них балотуються вісім осіб, зокрема чинний президент Володимир Путін. Згідно із соціологічними опитуваннями, він буде переобраний, так як його найближчий суперник - комуніст Павло Грудінін набирає менш ніж 10%.

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що наміри керівництва Росії провести голосування на президентських виборах на території українського Криму суперечать міжнародному праву.

У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що попри протест України вибори президента Росії у Криму і Севастополі відбудуться у штатному режимі.

Громадянам України, які візьмуть участь в організації чи проведенні російських виборів в анексованому Криму, буде загрожувати відповідальністьза ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).