Ланцюжок замаху на Осмаєва веде до "деяких лідерів Росії", - Аваков
"Суспільство зрозуміє всі деталі, коли справа опиниться в суді. Є деякі нюанси, які ми не можемо коментувати. Однак мотиви злочину, суть злочину, порядок його виконання, довжелезний ланцюжок, що веде до деяких лідерів РФ, у нас зафіксовано. Нічого більшого поки сказати не можу", - заявив Аваков під час своєї робочої поїздки до Одеси.
Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.
Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив пістолет Glock-43 добровольцю АТО Аміні Окуєвій, а спеціальний годинник подарував її пораненому під час замаху чоловікові Адаму Осмаєву.
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