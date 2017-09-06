Ланцюжок замаху на Осмаєва веде до "деяких лідерів Росії", - Аваков

За словами Авакова, всіх деталей він розкрити поки не може

Глава міністерства закордонних справ Арсен Аваков заявив, що слід від замаху на добровольця Адама Осмаєва веде до російських політиків.

"Суспільство зрозуміє всі деталі, коли справа опиниться в суді. Є деякі нюанси, які ми не можемо коментувати. Однак мотиви злочину, суть злочину, порядок його виконання, довжелезний ланцюжок, що веде до деяких лідерів РФ, у нас зафіксовано. Нічого більшого поки сказати не можу", - заявив Аваков під час своєї робочої поїздки до Одеси.

Нагадаємо, 1 червня у перестрілці в Києві постраждав Адам Асмаєв, якого підозрювали в організації замаху на Путіна. Нападник був поранений його дружиною Аміною Окуєвою.

Стан командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив пістолет Glock-43 добровольцю АТО Аміні Окуєвій, а спеціальний годинник подарував її пораненому під час замаху чоловікові Адаму Осмаєву.