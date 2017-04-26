Ліквідацію Roshen у Липецьку розпочато: близько 700 осіб буде звільнено

У Липецьку почали звільняти працівників кондитерської фабрики Roshen, що належить українському президенту Петру Порошенку. Без роботи залишаться близько 700 осіб.

"Людям зробили розрахунок, видали документи. Тепер вони стануть на облік у центр зайнятості. В принципі, у них досить вигідні умови скорочення, тому влаштовуватися на нову роботу вони не поспішають. За перші 2 місяці вони отримують так звану вихідну допомогу у розмірі колишньої зарплати, якщо не знайдуть за цей період роботу, то стільки ж отримають і за 3-й місяць. А далі вже тільки допомога у розмірі 4900 рублів. Але ми ведемо активну роботу з людьми, роз'яснюємо, що краще якомога швидше підшукати собі нову роботу, пропонуємо вакансії. Багато цікавляться перенавчанням", - повідомив перший заступник начальника управління праці та зайнятості Липецької області Віктор Кирей, інформує "Комсомолка".

Перших 85 працівників розрахували в понеділок. Другу партію співробітників розрахували у вівторок, 25 квітня. У Сєнцово будуть звільнені ще близько 85 осіб, а в середу почалися звільнення в будівлі фабрики в Липецьку на вулиці Доватора.

"Зазначимо, що середня зарплата працівників підприємства становила 30-34 тисячі рублів. Звичайно, зарплати на пропоновані вакансії в липецьких Центрах зайнятості будуть набагато нижчі", - зазначили у виданні.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.