Львів знову просить Порошенка і уряд надати місту статус зони екологічного лиха
"Проблема в тому, що місту нікуди вивозити сміття. Один з найбільших перевізників - компанія АВЕ - призупинила вивезення сміття взагалі", - повідомляють на сайті Львівської міськради.
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в суботу, 17 червня, поліція затримала і намагається повернути до Львова вантажівки зі сміттям, незважаючи на те, що вони мали всі документи на вивезення.
"Підозрюю, це цілком доступно пояснює мовчання центральної влади у відповідь на прохання Львова про допомогу", - написав він у Facebook.
Комісія попередила, що буде скаржитися правоохоронним органам на бездіяльність посадових осіб центральних органів влади, якщо звернення Львова не буде почуто.
Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.
Нагадаємо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.
У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.
21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.
9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
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