Садовий заявляє, що за сміттєвою блокадою Львова стоїть Порошенко і Гройсман

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місту знову нікуди вивозити сміття, і звинуватив у цьому Президента Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана.

"Півтора місяця тому державна влада в особі голови обласної адміністрації, в присутності віце-прем'єра Кістіона поставила підписи під меморандумом, який передбачав зняття сміттєвої блокади Львова. Місто, зі свого боку, в максимально короткі терміни виконало всі зобов'язання. До останнього дня я вірив, що продовження блокади, яка не послаблялася і після підписання меморандуму, є наслідком якихось технічних затримок. На сьогодні я змушений констатувати очевидний факт - ті, хто обіцяв місту допомогу, банально обдурили львів'ян", - сказав мер у відеозверненні.

"Наше місто продовжують системно і грубо ставити на коліна. До вже традиційних методів, а саме - закриття доступу до полігонів - додали нові, підключивши силові структури. Кримінальні справи паралізували роботу перевізників, які і так працюють у надзвичайних умовах ось уже понад рік. Я ще раз хочу підкреслити - ми маємо і транспортні, і фінансові ресурси, щоб очистити місто. Єдина причина, чому це не відбувається, - блокада. Нам системно закривають доступ до всіх полігонів", - додав Садовий.

За його словами, на сьогодні понад третина майданчиків Львова переповнені і в багатьох місцях перевізники не вивозять сміття вже понад місяць.

При цьому Садовий застеріг львів'ян від "дій, які можуть тільки погіршити ситуацію".

"Мова йде про стихійні перекриття доріг і висипання сміття на автомагістралі, до яких львів'ян закликають організовані групи невідомих", - сказав він.

"Я не знаю, яку мету переслідують державні чиновники, організувавши це системне знищення міста. Відповідно до своїх обов'язків, я буду робити все, що можу, щоб урятувати Львів від непередбачуваних наслідків. Водночас я ще раз звертаюся до президента, прем'єр-міністра і їхнього представника у Львові - голови обласної адміністрації: методи, які ви обрали для зведення якихось лише вам зрозумілих порахунків, - ганебні. Це цинічна гра, за якою стоять життя і здоров'я сотень тисяч людей", - підсумував Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

Згодом Садовий отримав гарантії від обласної держадміністрації і уряду щодо утилізації твердих побутових відходів на сміттєзвалищах України.