За 11 років Садовий міг побудувати 15 звалищ та заводів, але нездатний це зробити, - Гройсман
"Я був міським головою з 2006 по 2014 рік. У мене, як у міського голови, була точно така ж проблема з міським сміттєзвалищем. Я абсолютно без допомоги сторонніх осіб сам вів переговори з мешканцями суміжних міст і сіл. У нас була блокада звалища. Врешті-решт ми трохи грошей проінвестували, по-хазяйськи підійшли, зробили один із кращих комплексів з переробки сміття на сьогоднішній день у Вінниці, зняли всі проблеми. Жодної копійки я не отримав з держбюджету", - сказав прем'єр, інформує "112.ua".
"По суті, Андрій Садовий мер 11 років, за 11 років міг збудувати 15 таких звалищ та сміттєпереробних заводів. Маючи мільярди гривень на рахунках, він, напевно, нездатний це зробити. Чи здатний, але не хоче", - додав він.
Пізніше прем'єр вибачився за різкість перед львівським міським головою, пояснивши втім, що не поділяє методи, якими Садовий намагається вирішувати "сміттєву проблему".
Нагадаємо, Львівська влада попросила Кабінет Міністрів визнати місто зоною надзвичайної екологічної ситуації в зв'язку з сміттєвою кризою.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
Згодом Садовий отримав гарантії від обласної держадміністрації і урядущодо утилізації твердих побутових відходів на сміттєзвалищах України.
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