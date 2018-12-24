Лист наймолодшого полоненого моряка: "Найважче - дивитися у вікно та бачити вільних людей"

Він розповів про стан свого здоров’я, а також умови утримання

Наймолодший полонений український моряк Андрій Ейдер надіслав листа у відповідь українській журналістці.

Ейдер - один з трьох поранених українських моряків, якого утримують у СІЗО №1 Москви - "Матроській тиші". Під час нападу російських суден українець дістав осколкові поранення ніг, інформує Hromadske.

"Умови …можна сказати нормальні. Є книги, електрочайник, холодильник, батареї гріють, могло бути набагато гірше. Рани загоюються, можу ходити нормально, кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", - розповів моряк у листі.

Ейдер подякував за листи та передачі, які йому надсилають. Сподівається вийти на свободу та приїхати додому якнайшвидше.

"Мрію, щоб це сталося принаймні до кінця січня, але мені здається, що моїй мрії не судилося здійснитися. Гадки не маю, на скільки це все затягнеться, півроку, рік… Ці допити, зустрічі з різними людьми. Найважче -дивитися вікно та бачити у далині сотні машин, людей, які вільні. Здається, ось вона, свобода, вона так далеко і так близько", - написав Ейдер.

Українець привітав усіх зі святами та попросив не забувати 24 полонених військових.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.