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У Запорізькій ОДА вирішили провести оральну вакцинацію лисиць проти сказу за 154 млн

На думку керівника департаменту, потрібно винайняти літаки, і з літаків вакцинувати лисиць по лісах
Керівник управління споживслужби Запорізької обладміністрації захотів отримати з обласного бюджету 154 мільйони гривень щоб провести оральну вакцинацію лисиць від сказу із залученням авіації.
У Запорізькій ОДА вирішили провести оральну вакцинацію лисиць проти сказу за 154 млн Погляд лисиці. Великобританія. Фото: Sam Morris

Чиновник обґрунтував свою потребу тим, що в 2010 році лисиці кусали людей 400 раз. Водночас не факт, що вони взагалі були скажені, повідомляє "Бігус.інфо".

У 2016 році в області виявили 170 скажених лисиць. Щоправда жодної інформації – чи вони кусали когось із людей.

Тепер, щоб запобігти сказу серед лисиць, чиновники у Запоріжжі вирішили вкласти у здоров’я лисиць 6 мільйонів доларів. На думку керівника департаменту, потрібно винайняти літаки, і з літаків вакцинувати лисиць по лісах.

Раніше про план провести оральну вакцинацію лисиць повідомляв у Facebook народний депутат Борислав Береза.

Нагадаємо, що в Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.

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26 09 2017 08:20
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