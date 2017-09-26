НОВИНИКерівник управління споживслужби Запорізької обладміністрації захотів отримати з обласного бюджету 154 мільйони гривень щоб провести оральну вакцинацію лисиць від сказу із залученням авіації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запорізькій ОДА вирішили провести оральну вакцинацію лисиць проти сказу за 154 млн
На думку керівника департаменту, потрібно винайняти літаки, і з літаків вакцинувати лисиць по лісах
Погляд лисиці. Великобританія. Фото: Sam Morris
Чиновник обґрунтував свою потребу тим, що в 2010 році лисиці кусали людей 400 раз. Водночас не факт, що вони взагалі були скажені, повідомляє "Бігус.інфо".
У 2016 році в області виявили 170 скажених лисиць. Щоправда жодної інформації – чи вони кусали когось із людей.
Тепер, щоб запобігти сказу серед лисиць, чиновники у Запоріжжі вирішили вкласти у здоров’я лисиць 6 мільйонів доларів. На думку керівника департаменту, потрібно винайняти літаки, і з літаків вакцинувати лисиць по лісах.
Раніше про план провести оральну вакцинацію лисиць повідомляв у Facebook народний депутат Борислав Береза.
Нагадаємо, що в Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.
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26 09 2017 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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