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Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило результати
Кандидати зустрінуться в другому турі виборів президента Франції.
Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції Фото: fr.sputniknews.com

Міністерство внутрішніх справ опублікувало дані голосування на виборах президента Франції після підрахунку 97,47% бюлетенів.

Про це повідомляє видання Новое время.

Повідомляється, що в другий тур президентських виборів виходить центрист Еммануель Макрон, за якого проголосували 23,86% виборців і лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен, яку підтримали 21,43% французів.

У той же час, Франсуа Фійону віддали свої голоси 19,94% французів. Жан-Люк Меланшон отримав 19,62% голосів.

Нагадаємо, згідно з даними опитування інституту Ipsos, у другому турі виборів Еммануель Макрон отримає 62% голосів, а Марін Ле Пен 28%.

Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.

У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.
 

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