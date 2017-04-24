Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції
Міністерство внутрішніх справ опублікувало дані голосування на виборах президента Франції після підрахунку 97,47% бюлетенів.
Про це повідомляє видання Новое время.
Повідомляється, що в другий тур президентських виборів виходить центрист Еммануель Макрон, за якого проголосували 23,86% виборців і лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен, яку підтримали 21,43% французів.
У той же час, Франсуа Фійону віддали свої голоси 19,94% французів. Жан-Люк Меланшон отримав 19,62% голосів.
Нагадаємо, згідно з даними опитування інституту Ipsos, у другому турі виборів Еммануель Макрон отримає 62% голосів, а Марін Ле Пен 28%.
Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.
У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.
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