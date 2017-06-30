Максиму Шаповалу посмертно присвоєно звання генерал-майора

Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв офіцеру Головного управління розвідки Максиму Шаповалу, якого було вбито в центрі Києва 27 червня, звання генерал-майора.

За словами Порошенка, він сподівався отримати це звання на День незалежності, повідомляє "112 Україна".

Президент прийшов на прощання з Максимом Шаповалом.

"Про розвідників багато не говорять, і з'являється можливість і право говорити тільки після того, як вони пішли від нас. Але він був і першим в аеропорту, один із перших "кіборгів", і всі складні операції, які проводилися, в тому числі на лінії фронту, проходили за його участю. Саме тому сьогодні я тут", – цитує слова Порошенка LВ.ua.

"Його загибель нагадує нам, що війна триває не тільки на фронті, терористичні атаки, які розв'язує агресор, який прийшов зі зброєю на нашу землю, можуть бути де завгодно. Це повинно тільки змусити нас консолідуватися, ще більше підтримувати нашу армію, ЗСУ, наші спецслужби, нашу розвідку. Я пишаюся такими воїнами, як Максим Шаповал. Царство небесне", – сказав президент.

Церемонія прощання проходить у Будинку офіцерів у Києві.

Нагадаємо, в Києві у п'ятницю, 30 червня, поховають загиблого співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала.

У вівторок уранці на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська у Києві він загинув внаслідок вибуху авто.

Загиблий полковник був першим кіборгом, група військових під його керівництвом першою зайшла до Донецького аеропорту у 2014 році.