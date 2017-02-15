Майно чиновника Львівської митниці, який погорів на хабарі, арештували
Арешт накладено на дві земельні ділянки загальною площею 0,12 га, що знаходяться на території Бартатівської сільради Городоцького району, розташований там садовий будинок на 92 м2, а також будинок площею 61,6 м2 у місті Ладижин Вінницької області. Про це свідчить ухвала суду від 24 січня, повідомляють "Наші гроші. Львів".
Крім того, 3 лютого суддя Шевченківського райсуду Валентина Свірідова також задовольнила клопотання слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону та арештувала кошти, виявлені у кабінеті Борисова під час обшуку – 3460 доларів та 33,1 тис. грн, а також два iPhone, які визнані доказами у кримінальному провадженні.
Додамо, що на фотографіях з місця затримання Борисова зафіксовані також ключі з брелоком BMW. Однак в декларації Борисова за 2015 рік і в ухвалі суду жоден автомобіль не згадується. Згідно з реєстром МВС, нині митник не має у власності транспортних засобів.
Нагадаємо, у січня правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.
В результаті, все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування щодо отримання неправомірної вигоди одним з чиновників митниці.
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