Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Меркель про отруєння Скрипаля: Ми сповнені рішучості реагувати додатковими заходами

Меркель не виключає, що в зв'язку зі справою Скрипаля на адресу РФ можливі "подальші заходи"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в подальшому можливі нові заходи проти Росії у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.
Меркель про отруєння Скрипаля: Ми сповнені рішучості реагувати додатковими заходами Фото: ukrinform.ua

Про це вона сказала після завершення першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє DW.

"Ми сповнені рішучості у разі необхідності реагувати і додатковими заходами", - наголосила німецький лідер.

За її словами, представники країн - членів ЄС довго обговорювали питання, але "потім одностайно дійшли висновку, що все з високим ступенем ймовірності вказує на те, що Росія пов'язана з отруєнням, і що цьому немає  жодного іншого пояснення".

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2018 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гра в монополію: як любі друзі Порошенка беруть під контроль ринок лотерей

Гра в монополію: як любі друзі Порошенка беруть під контроль ринок лотерей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.