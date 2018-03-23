Меркель про отруєння Скрипаля: Ми сповнені рішучості реагувати додатковими заходами

Меркель не виключає, що в зв'язку зі справою Скрипаля на адресу РФ можливі "подальші заходи"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в подальшому можливі нові заходи проти Росії у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Про це вона сказала після завершення першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє DW.

"Ми сповнені рішучості у разі необхідності реагувати і додатковими заходами", - наголосила німецький лідер.

За її словами, представники країн - членів ЄС довго обговорювали питання, але "потім одностайно дійшли висновку, що все з високим ступенем ймовірності вказує на те, що Росія пов'язана з отруєнням, і що цьому немає жодного іншого пояснення".

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.