Міськрада Одеси перервала сесію, до зали засідань прорвалися протестувальники

Депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сьогоднішній сесії через безлади на Думській площі.

Cесія повинна була розпочатися о 10:00 і тривати доти, доки порядок денний не буде вичерпано, однак у зв'язку з побоїщем на вулиці "є сенс продовжити перерву в сесії на невизначений термін".

"Про те, коли сесія відновиться, вам повідомлять додатково", - повідомляє "Думська"

Також міський голова заявив, що має в своєму розпорядженні відеодокази того, що в Одесу на автобусах звозили активістів радикальних організацій. "Усі дані будуть відправлені правоохоронним органам, які розберуться в тому, хто і чому намагається загострити ситуацію в мільйонному місті", - заявив Труханов.

Фото: "Думська"

Після того, як депутати пішли, в зал прорвалися протестувальники.

Тим часом Головне управління Нацполіції в Одеській області повідомляє, що під час сьогоднішніх заворушень біля стін Одеської міськради на Думській площі постраждали 36 правоохоронців. За фактом конфлікту між мітингувальниками і правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

Фото: "Думська"

"У результаті дій деяких активістів по медичну допомогу звернулися 20 співробітників поліції і 16 співробітників Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua, в Одесі кілька сотень протестувальників намагаються пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.