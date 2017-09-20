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Міськрада Одеси перервала сесію, до зали засідань прорвалися протестувальники

Через бійку біля міської ради постраждали 36 силовиків
Депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сьогоднішній сесії через безлади на Думській площі.
Міськрада Одеси перервала сесію, до зали засідань прорвалися протестувальники Фото: "Думська"

Cесія повинна була розпочатися о 10:00 і тривати доти, доки порядок денний не буде вичерпано, однак у зв'язку з побоїщем на вулиці "є сенс продовжити перерву в сесії на невизначений термін".

"Про те, коли сесія відновиться, вам повідомлять додатково", - повідомляє "Думська"

Також міський голова заявив, що має в своєму розпорядженні відеодокази того, що в Одесу на автобусах звозили активістів радикальних організацій. "Усі дані будуть відправлені правоохоронним органам, які розберуться в тому, хто і чому намагається загострити ситуацію в мільйонному місті", - заявив Труханов.

Фото: "Думська" 

Після того, як депутати пішли, в зал прорвалися протестувальники.

Тим часом Головне управління Нацполіції в Одеській області повідомляє, що під час сьогоднішніх заворушень біля стін Одеської міськради на Думській площі постраждали 36 правоохоронців. За фактом конфлікту між мітингувальниками і правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

Фото: "Думська" 

"У результаті дій деяких активістів по медичну допомогу звернулися 20 співробітників поліції і 16 співробітників Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua, в Одесі кілька сотень протестувальників намагаються пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

 

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20 09 2017 13:10
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