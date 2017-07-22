Молдова засудила створення так званої "Малоросії"
У міністерстві заявили про те, що вважають цей "проект" черговою загрозою для суверенітету та територіальної цілісності України, а також регіональної безпеки.
Крім того, проголошення у Донецьку "Малоросії" є кричущим порушенням загальновизнаних принципів міжнародного права, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на прес-службу відомства.
"У зв'язку з цим, міністерство хотіло б підтвердити принципову позицію Республіки Молдова у повазі суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.
Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.
У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.
Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".
Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.
В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".
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