МВФ не вимагає заморозити "мінімалку" або підвищити пенсійний вік, - Рева

Меморандум сформований в інтересах України і громадян України

Оновлений Меморандум про продовження програми реформ, затвердженої Міжнародним валютним фондом у березні 2015 року, не містить зобов'язань, що передбачають заморожування мінімальної зарплати, заборона на роботу для пенсіонерів, та загальне підвищення пенсійного віку.

Про це в інтерв'ю журналістам сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНІАН.

Меморандум був узгоджений на початку березня, а його остаточне затвердження відбудеться напередодні засідання Ради директорів МВФ, запланованого на 20 березня.

"В остаточному варіанті Меморандуму відсутні норми про заморожування мінімальних зарплат на три роки, про заборону пенсіонерам працювати. Там відсутня підвищення пенсійного віку. Жодних апокаліптичних речей у меморандумі немає. І ви зможете в цьому переконатися", - підкреслив міністр.

Він також додав, що меморандум сформований в інтересах України і громадян України. Більше того, з багатьох питань вдалося переконати МВФ прийняти саме урядову точку зору.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд планує розглянути виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів у понеділок, 20 березня.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.