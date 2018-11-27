МЗС і Червоний Хрест погодили дії для захисту захоплених Росією українських моряків

Міністерство закордонних справ України узгодило з Міжнародним комітетом Червоного Хреста спільні дії щодо захисту українських військовополонених, захоплених внаслідок російської агресії в акваторії Керченської протоки.

Як повідомили в МЗС, у вівторок, 27 листопада, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зустрілася з главою місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Аланом Ешліманном.

"Під час бесіди сторони обговорили питання, пов'язані із забезпеченням доступу до українських військовополонених моряків... Олена Зеркаль поінформувала главу місії МКЧХ в Україні про направлення російській стороні ноти МЗС України з категоричною вимогою невідкладно і в повному обсязі забезпечити усі законні права захоплених українських військовослужбовців, передбачені відповідними положеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, а також невідкладно допустити до них представників МКЧХ", – зазначили в міністерстві.

Як повідомляється, сторони домовилися про підтримку регулярного діалогу та обміну інформацією стосовно стану здоров'я українських військовополонених, відповідності умов утримання вимогам гуманності, а також дотримання їхніх прав за міжнародним гуманітарним правом.

Згідно з мандатом, метою діяльності Міжнародного Комітету Червоного Хреста є сприяння дотриманню воюючими сторонами положень Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв збройних конфліктів та Додаткових протоколів до них.

Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя почав розглядати клопотання про арешт 24 українських моряків, яких російські прикордонники затримали 25 листопада. У перший день суд розглянув справи 12 осіб – усіх заарештували до 25 січня. Окрім того, підконтрольний російській владі суд в окупованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко в листі звернувся до українських військовослужбовців, захоплених у полон російськими військовиками в Керченській протоці.