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МЗС ініціюватиме запровадження біометричного візового режиму для росіян

Зокрема, міністерство ініціюватиме запровадження такого режиму для власників дипломатичних і службових паспортів – громадян Росії
Міністерство закордонних справ ініціюватиме запровадження біометричного візового режиму для громадян Росії, зокрема – власників дипломатичних і службових паспортів.
МЗС ініціюватиме запровадження біометричного візового режиму для росіян Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Про це у виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я багато разів казав, що ми маємо перейти не просто до візового режиму, оскільки клеїти етикетки в паспорти громадян країни-агресора немає сенсу, а саме до біометричного візового режиму", – цитує Клімкіна "Укрінформ".

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Зокрема, міністерство ініціюватиме запровадження такого режиму для власників дипломатичних і службових паспортів – громадян Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, чому офіційний Київ не розриває дипломатичні відносини з Росією.

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

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26 11 2018 22:54
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