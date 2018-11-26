МЗС ініціюватиме запровадження біометричного візового режиму для росіян
Про це у виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Я багато разів казав, що ми маємо перейти не просто до візового режиму, оскільки клеїти етикетки в паспорти громадян країни-агресора немає сенсу, а саме до біометричного візового режиму", – цитує Клімкіна "Укрінформ".
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Зокрема, міністерство ініціюватиме запровадження такого режиму для власників дипломатичних і службових паспортів – громадян Росії.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, чому офіційний Київ не розриває дипломатичні відносини з Росією.
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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