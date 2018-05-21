На Франківщині військовий кинув в натовп людей гранату: дев'ять поранених

Біля кафе в результаті конфлікту чоловік кинув гранату в натовп людей

В Івано-Франківській області чоловік кинув гранату в натовп людей. Дев'ять осіб отримали поранення.

"Сьогодні ввечері в селі на Івано-Франківщині сталося лихо. На вулиці поблизу місцевого кафе після побутового конфлікту чоловік, 1993 р.н., під час конфлікту з жителями кинув у їх бік ручну осколкову гранату", - повідомляє перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

У результаті вибуху дев‘ять осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. Зараз вони отримують медичну допомогу.

Підозрюваний затриманий.

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