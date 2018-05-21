На Франківщині військовий кинув в натовп людей гранату: дев'ять поранених
"Сьогодні ввечері в селі на Івано-Франківщині сталося лихо. На вулиці поблизу місцевого кафе після побутового конфлікту чоловік, 1993 р.н., під час конфлікту з жителями кинув у їх бік ручну осколкову гранату", - повідомляє перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.
У результаті вибуху дев‘ять осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. Зараз вони отримують медичну допомогу.
Підозрюваний затриманий.
Нагадаємо, у квартирі рівнянина поліцейські виявили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
У мешканця Здолбунівського району Рівненської області правоохоронці вилучили кілограми вибухівки, гранати, детонатори і патрони.
На Трухановому острові в Києві з води виловили гранати, шашки і патрони.
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