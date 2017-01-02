На кордоні Камеруну і Нігерії вбито п'ятьох співробітників ООН
У результаті нападу вбито п’ятьох чоловіків та поранено ще декількох, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Управління Організації Об’єднаних Націй в Західній Африці.
Напад відбувся у вівторок, 31 січня, недалеко від камерунського міста Конча.
"Жертвами стали троє нігерійських громадян, камерунець і один контрактний співробітник", - повідомив спеціальний представник ООН у Західній Африці Мохамед ібн Чамба.
Зловмисники не були ідентифіковані, проте у регіоні, де відбувся напад, активно діє терористична організація "Боко Харам" - радикальне ісламістське угруповання, яке з 2009 року вбило близько 15000 чоловік.
Організація відома чисельними нападами на церкви, школи, поліцейські дільниці, а також викраденнями та вбивствами цивільного населення. 22 травня 2014 року організація визнана Радою Безпеки ООН, як терористична організація.
Відомо, що команда ООН працює над демаркацією сухопутного кордону між Нігерією та Камеруном, який раніше був джерелом конфлікту між цими країнами.
Нагадаємо, що смертниці на північному сході Нігерії почали використовувати дітей, щоб не привертати увагу сил безпеки.
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