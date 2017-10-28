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На засіданні у МЗС домовлялися про кроки для звільнення в’язнів Кремля

Учасники зустрічі домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України
У Міністерстві закордонних справ відбулося засідання громадської платформи з питань звільнення політв'язнів з кримськими активістами та родичами незаконно утримуваних окупаційною владою осіб.
На засіданні у МЗС домовлялися про кроки для звільнення в’язнів Кремля Фото: mfa.gov.ua

"Засідання громадської платформи з питань звільнення  політв'язнів у форматі відео-конференції з кримськими активістами та родичами незаконно утримуваних окупаційною владою осіб відбулося сьогодні, 28 жовтня, в МЗС", – повідомляє прес-служба МЗС.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, це особлива зустріч.

"Сьогодні ми всі зібралися разом, тут у Києві та в тимчасово окупованому Криму, і мені особливо приємно, що з нами знаходяться заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, для яких російські тортури вже позаду", – зазначив Клімкін.

У засіданні також взяли участь народні депутати України – уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, високопосадовці з профільних міністерств та відомств, спеціальні представники міністра закордонних справ з питань звільнення політв'язнів Юрій Яценко і Геннадій Афанасьєв, представники громадських організацій КримSOS, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Кримської правозахисної групи, Центру громадянських свобод, Української Гельсінської спілки з прав людини та Кримськотатарського ресурсного центру.

У повідомленні зазначено, що учасники зустрічі домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та допомоги їхнім родинам, доступу українських громадян в окупованому Криму до освіти та усього комплексу державних послуг, включаючи спрощення оформлення необхідних документів. Окремо представники органів державної влади, правозахисники та кримські активісти обмінялися думками щодо законодавчих ініціатив у сфері захисту прав політв'язнів.

Нагадаємо, представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

Україна у 2018 році планує подати до Організації Об’єднаних Націй резолюцію щодо дій Росії в анексованому Криму.

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28 10 2017 22:40
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