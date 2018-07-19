НАБУ просить ініціювати звільнення Холодницького замість догани
16 липня директор бюро Артем Ситник направив в комісію заперечення на підготовлений членом КДКП висновок щодо Холодницкого.
Голова НАБУ вважає неправильним винести догану голові САП, а наполягає на його звільнення.
"Національне бюро вважає, що в даному випадку КДКП може і повинна ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації про звільнення керівника САП", - йдеться в повідомленні прес-служба НАБУ.
Також у НАБУ стверджують, що в діях Холодницкого виявлені грубі порушення, і КДКП має повноваження для ініціювання питання про звільнення винного прокурора.
Нагадаємо, що в дисциплінарній скарзі на Холодницького йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися. Все це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого - початку березня.
Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
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