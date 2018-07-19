НАБУ просить ініціювати звільнення Холодницького замість догани

Директор НАБУ Ситник направив в комісію заперечення на підготовлений членом КДКП висновок щодо Холодницького і наполягає на його звільнення

Національне антикорупційне бюро просить Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів ініціювати звільнення заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького замість догани за грубе порушення прокурорської етики.

16 липня директор бюро Артем Ситник направив в комісію заперечення на підготовлений членом КДКП висновок щодо Холодницкого.

Голова НАБУ вважає неправильним винести догану голові САП, а наполягає на його звільнення.

"Національне бюро вважає, що в даному випадку КДКП може і повинна ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації про звільнення керівника САП", - йдеться в повідомленні прес-служба НАБУ.

Також у НАБУ стверджують, що в діях Холодницкого виявлені грубі порушення, і КДКП має повноваження для ініціювання питання про звільнення винного прокурора.