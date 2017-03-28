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Набув чинності безвізовий режим Грузії з Євросоюзом

Грузини зможуть відвідувати країни ЄС за біометричними паспортами без віз не більше ніж на 90 днів протягом півроку
Між Грузією і Євросоюзом з 28 березня почав діяти безвізовий режим.
Набув чинності безвізовий режим Грузії з Євросоюзом Фото: The Washington Post

Рішення про введення безвізового режиму для громадян Грузії було опубліковано 8 березня в офіційному журналі Європейського Союзу.

Таким чином, через 20 днів, тобто сьогодні, 28 березня, воно набирає чинності.

Відтак, громадяни Грузії зможуть відвідувати країни Євросоюзу за біометричними паспортами без віз не більше ніж на 90 днів протягом півроку.

Нагадаємо, 1 березня було підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвіз для України може набути чинності за декілька місяців.

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28 03 2017 08:39
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