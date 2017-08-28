Начальник Департаменту поліції охорони Нацполіції Будник вийшов із Лук'янівського СІЗО

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тисяч гривень

Начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будніка, підозрюваного у хабарництві, у понеділок випустили із Київського слідчого ізолятора (Лук'янівський СІЗО).

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

"Десять хвилин тому його випустили", – повідомили у прес-службі відомства.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.

Увечері 22 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будника.

За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тис. грн.

23 серпня ГПУ повідомила Буднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ.