Начальник Департаменту поліції охорони Нацполіції Будник вийшов із Лук'янівського СІЗО
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
"Десять хвилин тому його випустили", – повідомили у прес-службі відомства.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.
Увечері 22 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будника.
За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тис. грн.
23 серпня ГПУ повідомила Буднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ.
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