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Напад на Пашинського: справу розслідуватиме прокуратура

У прокуратурі пообіцяли надати коментарі завтра
Справою про напад на депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського буде займатися прокуратура.
Напад на Пашинського: справу розслідуватиме прокуратура Сергій Пашинський. Фото: slovoidilo.ua

"Прокуратура збирається забрати кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"... Це був побутовий конфлікт, але застосовувалася зброя. Незалежно від того, чи є учасником конфлікту народний депутат, провадження забирає прокуратура. Можливо, з метою перевірити, які були зібрані докази, можливо, щоб далі вести його самим", - заявив речник поліції Київської області Микола Жукович, інформують "Вести".

У самій прокуратурі пообіцяли, що коментарі будуть завтра.

Нагадаємо, вчора депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

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02 01 2017 17:11
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