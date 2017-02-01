Напад на Пашинського: справу розслідуватиме прокуратура
"Прокуратура збирається забрати кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"... Це був побутовий конфлікт, але застосовувалася зброя. Незалежно від того, чи є учасником конфлікту народний депутат, провадження забирає прокуратура. Можливо, з метою перевірити, які були зібрані докази, можливо, щоб далі вести його самим", - заявив речник поліції Київської області Микола Жукович, інформують "Вести".
У самій прокуратурі пообіцяли, що коментарі будуть завтра.
Нагадаємо, вчора депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.
Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.
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