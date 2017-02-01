Напад на Пашинського: справу розслідуватиме прокуратура

Справою про напад на депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського буде займатися прокуратура.

"Прокуратура збирається забрати кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"... Це був побутовий конфлікт, але застосовувалася зброя. Незалежно від того, чи є учасником конфлікту народний депутат, провадження забирає прокуратура. Можливо, з метою перевірити, які були зібрані докази, можливо, щоб далі вести його самим", - заявив речник поліції Київської області Микола Жукович, інформують "Вести".

У самій прокуратурі пообіцяли, що коментарі будуть завтра.

Нагадаємо, вчора депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.