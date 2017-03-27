НАЗК розпочинає перевірку декларації чотирьох суддів Вищого госпсуду

Національне агентство з запобігання корупції перевірить декларації про доходи чотирьох суддів Вищого господарського суду.

"Підставою для проведення перевірки стала інформація про можливе надання в деклараціях недостовірних відомостей, отримана від фізичних осіб, громадських організацій і правоохоронних органів", - повідомляють на сайті НАЗК.

Зокрема, НАЗК перевірить декларації чотирьох суддів Вищого госпсуду, п'ятьох народних депутатів, посадових осіб апарату Верховної Ради, а також Харківської обласної держадміністрації.

"Початком перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення", - відзначили в НАЗК.

Повідомляють також про чотири відмови в проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел.

Зазначимо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 державних чиновників, серед яких 7 народних депутатів України.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.

17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).