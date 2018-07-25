Новинський погрожує громадянською війною у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя

Один із лідерів "Опозиційного блоку" Вадим Новинський попередив, що у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя, в Україні може спалахнути громадянська війна.

"Я дуже чітко сказав Патріарху Варфоломію: якщо хоч якийсь документ буде наданий, ну от хоч якийсь, навіть найбільш беззмістовний, де ніякої конкретики не буде в принципі, але сам документ буде, то у нас в країні почнеться громадянська війна. Вона буде у кожному місті, кожному селі: коли за храми, що належать канонічній церкві, почнуть бої ці бандити, які робили це протягом останніх чотирьох років. Тільки тепер вони будуть вважати, що мають на це нібито якісь законні підстави. Ви самі знаєте, що за останні роки захоплено понад 50 наших храмів. Ось тільки ви чомусь називаєте цих людей "активістами", а я вважаю їх бандитами", - заявив в інтерв'ю LB.ua депутат Вадим Новинський.

"У Рівненській області, в Тернопільській, на Волині, в Коломиї, в Київській області - повсюдно по Україні! Поліція не діє. Суди потім ці захоплення скасовують, але будівлі церков парафіям назад не повертають! Вони переходять на користь Київського патріархату. Це як взагалі ?! А коли священики починають свої храми захищати, так проти них ще й кримінальні справи заводять! Тому що СБУ і органи внутрішніх справ весь цей "бєспрєдєл" курирують", - обурююється нардеп.

Нагадаємо, що 17 квітня 2018 року Президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.

Згодом, делегації з декількох митрополитів УПЦ МП разом із нардепом Вадимом Новинським відвідала Константинополь, щоб відмовити патріарха Варфоломія від надання автокефалії для української церкви. Цей візит в історичний район Фанар відбувся 23 червня.

Натомість, у Київському патріархаті налаштовані на те, що Томос для України буде. Припускають, що остаточне рішення по Томосу буде прийнято в серпні, або ж у вересні.