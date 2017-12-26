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ОБСЄ закликає забезпечити нормальні умови обміну заручниками

В ОБСЄ вітають домовленості про обмін заручників 27 грудня
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити гідні умови обміну заручниками.
ОБСЄ закликає забезпечити нормальні умови обміну заручниками Фото: EPA / UPG

"Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня 2017 року. Це є тим важливим кроком, якого так чекали як ув'язнені, так і їх сім'ї. Даний гуманітарний жест має ще більшу символічне значення в період різдвяних і новорічних свят", - йдеться в заяві Сайдіка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також закликав сторони "забезпечити гідні умови і висловити повагу до кожної людини, що підлягає обміну".

Нагадаємо, ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.

Напередодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.

Зазначимо, обмін полоненими на Донбасі планується провести у два етапи. На першому етапі Україна планує передати бойовикам 306 затриманих або засуджених людей в обмін на 74 заручників на окупованому Донбасі.

 

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26 12 2017 18:12
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