Одеська мерія відповідатиме за пожежу в таборі "Вікторія"
Таке рішення було ухвалено 2 липня, повідомляє Центр правового моніторингу "Гідність".
Під час розгляду справи за обвинувачення директора табору Петроса Саркісяна адвокат подав клопотання, в якому уточнив позовні вимоги.
"Крім директора табору Саркісяна, позовні вимоги від постраждалих пред'явлені і до Одеській міській раді, в чиєму відомстві знаходиться комплекс "Вікторія", – йдеться у повідомленні.
Суддя задовольнив заявлене клопотання. Потерпілі вимагають від мерії грошової компенсації сумарно майже на 4 мільйона.
"Позовні вимоги відрізняються тільки по двом з 37 дітей – вони заявили по 200 тисяч, решта по 100 тисяч гривень. Всього виходить 3 мільйона 900 тисяч гривень", – розповів адвокат Микола Стоянов.
Він також попросив накласти арешт на майно громади в розмірі позовних вимог. Це клопотання було повернуто для усунення неточностей.
Зазначається, що наразі суд вивчає показання потерпілих. На наступному етапі планується допит свідків.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.
Напередодні iPress.ua писав, що родини 37 дітей, що перебували в оздоровчому таборі "Вікторія" під час пожежі 15 вересня 2017 року, вимагають від Одеської міськради відшкодування моральних збитків на загальну суму 3,9 мільйона гривень.
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