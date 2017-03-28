Одеський припортовий знову спробують продати
"Будемо знову пробувати продати ОПЗ. Ми вибираємо нового радника, який буде займатися продажем ОПЗ. Він буде співпрацювати з оцінювачем, аудитором та іншими технічними консультантами, які будуть рекомендувати ціну заводу. Вона буде такою, як було запропоновано в минулому році на другому конкурсі, або нижче", - заявив голова ФДМУ Ігор Білоус, повідомляє "Укрінформ".
Глава фонду підкреслив, що компанія Ostchem олігарха Дмитра Фірташа відмовляється реструктуризувати борг на суму $ 250 млн, що утворився через несплату за поставки газу.
"Поки що контрагент, пан Фірташ, не йде на реструктуризацію боргу. Він намагається легітимізувати борг через українські суди", - зазначив Білоус.
Зазначимо, у НАБУ зауважили, що приватизація Одеського припортового заводу була зірвана через корупційних схем на підприємстві, розслідування яких в даний час ведуть правоохоронці
Нагадаємо, що Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.
Раніше, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.
На початку березня завод відновив свою роботу.
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