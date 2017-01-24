Омелян порахував "зради" і "перемоги" Бальчуна, - ІНФОГРАФІКА
Дорожня карта Бальчуна складалася з короткострокових (6 місяців) і середньострокових реформ (18-24 місяці). Перелік досягнень і провалів глави УЗ Омелян оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
За оцінкою Омеляна, із 27 змін, які голова "Укрзалізниці" планував здійснити за шість місяців, виконано лише одну - розпочато активну PR-кампанію. Комплаєнс-офіс і пасажирську філію "Укрзалізниці" створено тільки на папері, а решту пунктів провалено, вважає Омелян.
Інфографіка: facebook.com/volodymyr.omelyan (Для збільшення натисніть на зображення)
Також серед "перемог" урядовець вказав створення на папері пасажирської філії УЗ та комплаенсу (відповідність внутрішнім або зовнішнім вимогам або нормам, - ред.) офісу у HR-відділі.
"Мегазрадами" Омелян виділив забезпечення якісного діалогу з профспілками, підбір і оцінку персоналу та створення чіткої зовнішньої і внутрішньої комунікації.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".
В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".
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