ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ Україні стартують продажі офіційного iPhone X.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оприлюднена дата офіційного старту продажів iPhone X в Україні
Дистриб'ютор Apple в Україні повідомив про старт продажів офіційного iPhone X
Фото: CNBC.com
Як повідомляє дистриб'ютор Apple в Україні компанія ASBIS, нова модель iPhone почне продаватися 8 грудня у провідних національних роздрібних мережах.
Новинка буде доступна покупцям у двох колірних рішеннях і двох обсягах пам'яті.
Нагадаємо, компанія Apple заздалегідь попередила користувачів про можливі проблеми з OLED-екраном нового iPhone X. Також користувачі нових iPhone X скаржаться на тріск, дзижчання та інші сторонні звуки з динаміків.
Фахівці з компанії Bkav, що займається питаннями кібербезпеки, продемонстрували спосіб обману технології розпізнавання облич Face ID.
7 листопада в аеропорту Одеси митники затримали партію контрабандних iPhone X.
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