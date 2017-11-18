Оприлюднена дата офіційного старту продажів iPhone X в Україні Дистриб'ютор Apple в Україні повідомив про старт продажів офіційного iPhone X

В Україні стартують продажі офіційного iPhone X.

Фото: CNBC.com

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