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Оприлюднена дата офіційного старту продажів iPhone X в Україні

Дистриб'ютор Apple в Україні повідомив про старт продажів офіційного iPhone X
В Україні стартують продажі офіційного iPhone X.
Оприлюднена дата офіційного старту продажів iPhone X в Україні Фото: CNBC.com

Як повідомляє дистриб'ютор Apple в Україні компанія ASBIS, нова модель iPhone почне продаватися 8 грудня у провідних національних роздрібних мережах.

Новинка буде доступна покупцям у двох колірних рішеннях і двох обсягах пам'яті.

Нагадаємо, компанія Apple заздалегідь попередила користувачів про можливі проблеми з OLED-екраном нового iPhone X. Також користувачі нових iPhone X скаржаться на тріск, дзижчання та інші сторонні звуки з динаміків.

Фахівці з компанії Bkav, що займається питаннями кібербезпеки, продемонстрували спосіб обману технології розпізнавання облич Face ID.

7 листопада в аеропорту Одеси митники затримали партію контрабандних iPhone X.

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18 11 2017 20:00
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