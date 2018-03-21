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Отруєння Скрипаля: МЗС Росії зібрало іноземних послів, щоб пояснити свій погляд на ситуацію

Посол Великобританії не прийшов, натомість відправив свого представника
МЗС РФ зібрало майже всіх іноземних послів, щоб розповісти свою точку зору щодо ситуації з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Британії.
Отруєння Скрипаля: МЗС Росії зібрало іноземних послів, щоб пояснити свій погляд на ситуацію Фото: top.rbc.ru

Про це повідомляє ТАСС.

Під час брифінгу для іноземних послів директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що або "британський уряд не здатний захистити себе від теракту" на власній території, або ж сам "є режисером нападу" на колишнього російського шпигуна.

"Росія до цього абсолютно непричетна, хоча б з однієї простої причини: для Росії така авантюра просто неприпустима, вона за всіма параметрами нам не вигідна", - сказав Єрмаков.

В МЗС РФ також заявили, що не виключають й того, що справа могла бути зрежисована Вашингтоном.

У російському відомстві наголосили, що розцінюють напад у Солсбері як "теракт проти російських громадян" на території Великої Британії.

Однак вже наприкінці брифінгу Єрмаков заявив, що "Росія в даному контексті нікого і ні в чому не звинувачує".

Зазначимо, що на брифінгу був присутній представник британського посольства, однак сам посол Великої Британії відмовився від цієї зустрічі.

Також, за даними "Медузи", не з'явились на конференції посли Німеччини, Китаю, США та Франції.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.

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21 03 2018 17:58
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