Отруєння Скрипаля: посольство РФ звинувачує британську лабораторію в розробці отрути

У посольстві Російської Федерації в Лондоні стверджують: заява глави секретної лабораторії міністерства оборони Великобританії в Портон-Дауні Гері Ейткенхеда підтверджує, що на цьому об'єкті розробляють отруйні речовини.

Коментуючи слова Ейткенхеда про те, що в лабораторії прийняті найсуворіші заходи контролю, які не дозволяють "чомусь просочитися за межі чотирьох стін об'єкта", прес-секретар посольства Росії в Лондоні сказав: "Британська сторона фактично підтвердила, що на цьому секретному об'єкті ведеться розробка і вивчення нових компонентів бойових отруйних речовин", пише ТАСС.

"Примітно, що Ейткенхед не став заперечувати і наявність запасів хімічної зброї, зокрема, мабуть, і речовини А-234, яка, за офіційними заявами британської сторони, була використана при отруєнні сім'ї скрипаля і сержанта Ніка Бейлі", – додав він.

Прес-секретар російського посольства нагадав, що про наявність таких зразків 19 березня натякнув і міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

"Ці заяви не залишають нам вибору, окрім як з новою силою вимагати надання повної інформації про хід розслідування, а також розкриття програми з виробництва бойових отруйних речовин в Портон-Дауні", – резюмував російський дипломат.

Напередодні адміністрація британської військової лабораторії в Портон-Дауне відкинула можливість будь-якої своєї причетності до скоєного 4 березня отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в РФ за шпигунство, і його дочки Юлії. Як аргумент Ейткенхед навів той факт, що контроль за роботою і безпекою керованого ним об'єкта забезпечуються на найвищому рівні.

Нагадаємо, США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також вимагають, щоб РФ повністю розкрила програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4 березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку із цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.