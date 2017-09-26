Папа Римський закликав людство відмовитися від ядерної зброї
"Давайте візьмемо на себе зобов'язання щодо світу без ядерної зброї, застосовуючи Договір про нерозповсюдження, щоб відмовитися від цього знаряддя смерті", – 26 вересня написав понтифік на своїй сторінці у Twitter.
Let us commit ourselves to a world without nuclear weapons by implementing the Non-Proliferation Treaty to abolish these weapons of death.— Pope Francis (@Pontifex) 26 сентября 2017 г.
Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".
Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.
3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.
Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа