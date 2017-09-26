Папа Римський закликав людство відмовитися від ядерної зброї

Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.

"Давайте візьмемо на себе зобов'язання щодо світу без ядерної зброї, застосовуючи Договір про нерозповсюдження, щоб відмовитися від цього знаряддя смерті", – 26 вересня написав понтифік на своїй сторінці у Twitter.

Let us commit ourselves to a world without nuclear weapons by implementing the Non-Proliferation Treaty to abolish these weapons of death. — Pope Francis (@Pontifex) 26 сентября 2017 г.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.