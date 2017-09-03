Печерський суд сприяв у виведенні арештованих коштів Олександра Януковича, - ГПУ

Генеральна прокуратура звинувачує Печерський суд у допомозі у виведенні арештованих коштів Олександра Януковича з ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку"

"У ході досудового розслідування за клопотанням Генеральної прокуратури України протягом 2015-2016 років Печерським районним судом міста Києва було накладено арешт на депозитні рахунки, відкриті працівниками банку на загальну суму 1 млрд грн, оскільки є достатньо підстав вважати, що фактичним власником вказаних грошових коштів є Олександр Янукович", - повідомляє "Еспресо" з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що з кінця грудня 2016 року деякі судді Печерського суду ухвалювали суперечливі рішення щодо арештованих рахунків Януковича.

Крім того, з метою недопущення зняття грошових коштів з накопичувальних рахунків ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", відкритих у Національному банку України, за клопотанням Генеральної прокуратури України 17.01.2017 Печерський районний суд міста Києва повторно наклав арешт на грошові кошти вказаних фізичних осіб.

Генпрокураторою спільно з Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції на рахунках банків, в які були перераховані грошові кошти після зняття арештів та подаються нові клопотання про арешт майна до суду.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України заблокувала банківські рахунки сина екс-президента Віктора Януковича.

Окрім того, влада Швейцарії підтвердила, що в країні немає заморожених особистих банківських рахунків або інших особистих активів на ім'я Олександра Януковича.