Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною і РФ
"Юридичні механізми готові абсолютно", – відповів Петренко журналістам на запитання про можливість запровадження віз для росіян, інформує "Українська правда".
"Це – технічний процес. Якщо буде політичне рішення, Україна готова. І я думаю, що ми допоможемо – команда Міністерства юстиції нашим колегам із МЗС, яке буде фронтувати цей процес, – швидко напрацювати рішення уряду на виконання політичних рішень і цей процес запустити", – заявив Петренко.
Він солідарний із секретарем Ради національної безпеки й оборони Олександром Турчиновим щодо доцільності запровадження візового режиму з РФ:
"Я думаю, це питання є актуальним. Як сказав секретар РНБО, воно вже навіть перезріло".
"Мова йде лише про тих українців, які мають родичів на території Російської Федерації, – щоб не створити для них багато некомфортних речей або шанс для переслідування з боку спецслужб Російської Федерації", – сказав Петренко.
"Але з точки зору безпеки України, національної безпеки, з точки зору обмеження руху територією України агентів, які масово сюди заїжджають під різними рішеннями, це було б правильне рішення", – заявив голова Мін'юсту.
Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.
Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.
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