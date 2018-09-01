Під Києвом прощаються з Іриною Ноздровською

У с. Демидів Вишгородського району Київської обл. відбувається прощання із убитою юристкою Іриною Ноздровською.

З загиблою прощаються донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини, повідомляє "Українська правда".

Уся вулиця Радянська запаркована авто. Їх там майже півсотні. Біля будинку постійно чергує екіпаж швидкої медичної допомоги. Час від часу до хати заходять медики.

Також багато поліції, яка патрулює все село. Біля дверей будинку, де жила Ноздровська, кілька поховальних вінків від друзів. Поруч на столі портрет загиблої.

Поховають Ноздровську на місцевому кладовищі в центрі села.



Всі фото: pravda.com

Раніше в поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.

Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.