Підозрюваного у держзраді суддю не поновлювали на посаді, – Верховний суд
"Рішення Верховного Суду про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року № 1621-VІІІ, якою В. Чорнобука звільнено з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги судді, не є підставою для поновлення позивача на посаді судді", - повідомляє прес-служба Верховного суду.
Там додали, що подальше вирішення питання про звільнення Чорнобука з посади судді належить до повноважень Вищої ради правосуддя.
"Це рішення є черговим у низці рішень ВС про скасування з причин процедурних порушень постанов ВРУ, прийнятих на позачерговому засіданні 29 вересня 2016 року, під час якого було звільнено 29 суддів", - зазначили у прес-службі.
У ВС пояснили, що скасували постанову через те, що колишньому судді не було завчасно повідомлено про засідання парламенту, а кількість голосів за звільнення відрізнялася від кількості зареєстрованих в залі депутатів.
Раніше стало відомо, що Верховний суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.
Нагадаємо, у Києві 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.
У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.
Як повідомляла прес-служба СБУ, з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
"Надалі суддя через особисті причини залишив півострів та працевлаштувався у Дніпровській міській раді. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисника правоохоронці вилучили додаткові докази його причетності до незаконної анексії Криму", – йшлося в повідомленні.
Пізніше речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що Чорнобук переховується від слідства, але перебуває на території України, його оголосили в державний розшук.
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