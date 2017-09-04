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Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі визнав провину, однак не шкодує, – ЗМІ

Підозрюваний "задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів"
Громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, який підозрюється у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня, під час допиту дав свідчення.
Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі визнав провину, однак не шкодує, – ЗМІ Фото:twitter.com/Swedenfiles

Про це повідомляє "Дождь", із посиланням на Expressen.

На допиті Акілов зізнався у скоєнні злочину, а також сказав, що задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів.

Офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Нагадаємо, 7 квітня вантажівка з терористом за кермом в'їхала в натовп, що спричинило смерть чотирьох і поранення ще 15 перехожих.

Шведська поліція назвала національності чотирьох загиблих під час наїзду вантажівки на людей в Стокгольмі 7 квітня.

Шведські правоохоронці під час розслідування теракту в Стокгольмі виявили у вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей біля торгового центру, сумку з вибухівкою.

Акція "Маніфестація любові" відбулася в неділю, 9 квітня, на площі Сергельсторг у центрі Стокгольма.

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09 04 2017 23:30
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