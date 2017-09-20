Під час виступу в Радбезі Порошенко попросив визнати Голодомор геноцидом українців
"Автор Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році, назвав знищення української нації "класичним прикладом геноциду". Я закликаю держав-членів ООН ухвалити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду", - сказав Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у США, інформує "LB.ua".
Порошенко нагадав, що 72-га сесія Генасамблеї ООН збігається з 85-ю річницею Голодомору 1932-1933 років, внаслідок якого загинуло від 7 до 10 млн українців.
Раніше Порошенко заявив, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Нагадаємо, що в травні Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.
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