Під час виступу в Радбезі Порошенко попросив визнати Голодомор геноцидом українців

Президент нагадав, що 72-га сесія Генасамблеї ООН збігається з 85-ю річницею Голодомору 1932-1933 років

Президент Петро Порошенко закликав країни, які входять в Організацію Об'єднаних Націй, визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Автор Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році, назвав знищення української нації "класичним прикладом геноциду". Я закликаю держав-членів ООН ухвалити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду", - сказав Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у США, інформує "LB.ua".

Порошенко нагадав, що 72-га сесія Генасамблеї ООН збігається з 85-ю річницею Голодомору 1932-1933 років, внаслідок якого загинуло від 7 до 10 млн українців.

Раніше Порошенко заявив, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нагадаємо, що в травні Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.