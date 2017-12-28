Порошенко підписав закон про реформування сільської медицини
Про це Президент повідомив у Twitter.
28 грудня 2017 р.
Нагадаємо, Верховна Рада 14 листопада прийняла президентський законопроект №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості.
Згідно з документом, для залучення кваліфікованих фахівців до роботи в сільській місцевості пропонується встановити систему стимулів, зокрема забезпечення працівників житлом і службовим транспортом, можливостями для отримання освіти і підвищення кваліфікації, створенням сприятливих умов праці, в тому числі розвиненою матеріально-технічною базою для медичного обслуговування.
Основними напрямками розвитку охорони здоров'я в сільській місцевості, відповідно до закону, є: максимальне наближення медичного обслуговування до населення, створення умов для проведення в сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-фахівцями; впровадження сучасних технологій медобслуговування в сільській місцевості, в тому числі з використанням засобів телемедицини та портативних телемедичних діагностичних засобів.
Крім того, передбачається розвиток транспортної інфраструктури, створення умов для застосування авіаційних, водних, автомобільних та інших спеціальних санітарних транспортних засобів, в тому числі обладнаних реанімаційними засобами для надання медичної допомоги в сільській місцевості.
Закон також закріплює визначення інструментів телемедицини, до яких відносить телемедичне консультування, телемедичний консиліум, телеметрію, домашнє телеконсультування.
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