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Порошенко представить кандидатуру голови НБУ до кінця вересня: є двоє претендентів

За словами представника глави держави у ВР, це незалежні, рівновіддалені від політичного впливу банкіри
Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.
Порошенко представить кандидатуру голови НБУ до кінця вересня: є двоє претендентів Фото:i.lb.ua

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко.

"До кінця вересня президент внесе на розгляд Верховної Ради кандидатуру голови Нацбанку", – сказала Луценко.

"Ця кандидатура є, дві. Банкіри… Незалежні, рівновіддалені від політичного впливу і так далі. Ця кандидатура буде внесена до середини, даю для себе люфт – до кінця місяця", – зазначила вона.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.

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29 08 2017 10:45
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