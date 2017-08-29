БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко представить кандидатуру голови НБУ до кінця вересня: є двоє претендентів
За словами представника глави держави у ВР, це незалежні, рівновіддалені від політичного впливу банкіри
Фото:i.lb.ua
Про це в ефірі "5 каналу" повідомила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко.
"До кінця вересня президент внесе на розгляд Верховної Ради кандидатуру голови Нацбанку", – сказала Луценко.
"Ця кандидатура є, дві. Банкіри… Незалежні, рівновіддалені від політичного впливу і так далі. Ця кандидатура буде внесена до середини, даю для себе люфт – до кінця місяця", – зазначила вона.
Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.
До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 08 2017 10:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles