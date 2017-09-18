Порошенко прокоментував скандальний закон про мову

Президент України Петро Порошенко заявив, що нова освітня реформа має на меті захистити українську мову в Україні, і жодному разі не перешкоджає представникам національних меншин вивчати рідну мову.

Кожен громадянин України має володіти державною мовою, заявив Петро Порошенко під час зустрічі з лідерами української громади та представниками кримськотатарських організацій у Нью-Йорку.



Про це інформує УНІАН.

"Тиждень тому ми провели надзвичайно важливу освітню реформу. Ми повертаємо в Україну українську школу - це дуже просто. Причому ми нікому не забороняємо вивчати мови національних меншин, але кожна дитина, яка закінчила українську школу, має вільно володіти українською мовою, яку ми маємо захистити в Україні. Цього ніколи не робилося раніше", - наголосив президент.

Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".