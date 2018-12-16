ПОЛІТИКА НОВИНИВоєнний стан в Україні не буде продовжений після завершення 30-денного терміну його дії 26 грудня, якщо не буде повномасштабного вторгнення Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко: Воєнний стан не буде продовжений, якщо не буде вторгнення
Його принциповою позицією є те, що воєнний стан не має перешкоджати проведенню виборів
Петро Порошенко.
"Якщо не відбудетеся повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжений не буде, і почнеться підготовка до вибрів президента", - заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції у Києві, інформує "Українська правда".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.
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