Порошенко: Воєнний стан не буде продовжений, якщо не буде вторгнення Його принциповою позицією є те, що воєнний стан не має перешкоджати проведенню виборів

Воєнний стан в Україні не буде продовжений після завершення 30-денного терміну його дії 26 грудня, якщо не буде повномасштабного вторгнення Росії.

Петро Порошенко.

"Якщо не відбудетеся повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжений не буде, і почнеться підготовка до вибрів президента", - заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції у Києві, інформує "Українська правда". Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

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