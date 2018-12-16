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Порошенко: Воєнний стан не буде продовжений, якщо не буде вторгнення

Його принциповою позицією є те, що воєнний стан не має перешкоджати проведенню виборів
Воєнний стан в Україні не буде продовжений після завершення 30-денного терміну його дії 26 грудня, якщо не буде повномасштабного вторгнення Росії.
Порошенко: Воєнний стан не буде продовжений, якщо не буде вторгнення Петро Порошенко.

"Якщо не відбудетеся повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжений не буде, і почнеться підготовка до вибрів президента", - заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції у Києві, інформує "Українська правда".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.

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16 12 2018 17:35
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