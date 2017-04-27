Посол США при ООН закликала до тиску на Росію через Сирію
Як передає Washington Examiner, американський посол розкритикувала заяву Росії про "миротворчу місію в Сирії".
"Багато хто з вас заявили, що нам потрібно чинити тиск на сирійський режим. Насправді це не так. Ми повинні чинити тиск на Росію, тому що Росія продовжує прикривати сирійський режим. Росія як і раніше дозволяє їм блокувати гуманітарну допомогу для людей, які її потребують", - сказала вона.
При цьому Гейлі заявила, що РФ є єдиною державою-членом, яка продовжує захищати сирійський режим, прикривати президента Сирії Башара Асада, а також перешкоджає Раді безпеки приймати рішення в цьому питанні, накладаючи вето на резолюції щодо Сирії.
Нагадаємо, що сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.
Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
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