Посол США при ООН закликала до тиску на Росію через Сирію

Постійний представник США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що Рада безпеки ООН повинна чинити тиск на Росію через її дії щодо Сирії.

Як передає Washington Examiner, американський посол розкритикувала заяву Росії про "миротворчу місію в Сирії".

"Багато хто з вас заявили, що нам потрібно чинити тиск на сирійський режим. Насправді це не так. Ми повинні чинити тиск на Росію, тому що Росія продовжує прикривати сирійський режим. Росія як і раніше дозволяє їм блокувати гуманітарну допомогу для людей, які її потребують", - сказала вона.

При цьому Гейлі заявила, що РФ є єдиною державою-членом, яка продовжує захищати сирійський режим, прикривати президента Сирії Башара Асада, а також перешкоджає Раді безпеки приймати рішення в цьому питанні, накладаючи вето на резолюції щодо Сирії.

Нагадаємо, що сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.