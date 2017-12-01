Президент поскаржився, що Саакашвілі працював неякісно

Президент України Петро Порошенко під час представлення нового голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова "пройшовся" по діяльності його попередника Міхеїла Саакашвілі.

Судячи зі слів президента, грузинський реформатор не виправдав очікувань.

Зокрема, він дорікнув за проблеми з будівництво доріг, піар і скандал довкола Центру надання адміністративних послуг.

Президент зазначив, що на дорожнє будівництво в Україні у 2016 році було передбачено 12 мільярдів гривень, а в 2017 році передбачено 30 мільярдів.

За його словами, торік Одеська область була другою в країні за бюджетом на будівництво доріг – їй запланували з усіх джерел фінансування 1 мільярд 20 мільйонів гривень на це, але "освоєно трохи більше 900 мільйонів", а "300 мільйонів" – 30% коштів, виділених державою – Одещина не використала, "тільки розмовами займалися".

При цьому за вартістю кілометра Одеса входить у четвірку областей, де будівництво доріг найдорожче, сказав глава держави з посиланням на дані міжнародної неурядової організації.

112.ua. опублікував добірку цитат Порошенка про те, чого не зробив Саакашвілі-губернатор.

Центр адмінпослуг

"Слухайте, ніхто в країні не чув про якісь складнощі із запуском центрів надання адміністративних послуг. Ніде. Це навіть не рівень губернатора, це рівень міського голови або голови РДА ... Тільки не в Одесі".

"Я ще раз приїду без камер і піару. І хочу бути впевнений, що через кілька місяців він зразково працює. Міська та обласна ради виділять гроші, і ми побачимо, що ніяких проблем не існує".

Субсидії

"55% сімей в Україні оформили собі субсидії. Для чого це робиться? Людина, малозабезпечена людина, яка потребує державної допомоги, абсолютно за простою процедурою пішла сьогодні (у Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві) й оформила собі ці субсидії. А скільки у нас в Одеській області оформлено субсидій? А в Одеській області субсидії мають лише 17%. В Одеській області живуть не багатше, ніж в інших регіонах України, а оформлено 17%. Ось це показник, яким повинна займатися влада. Адже це захищаються гроші людей, які мають законне право на компенсацію на комунальні тарифи".

Одеський аеропорт

"Ще хочу відзначити Одеський аеропорт. Скільки нам обіцяли, що він буде завершений? Три рази переносили терміни. Цього року не тільки будівлю аеропорту повинно бути завершено, але й смугу, повинні, нарешті, розпочати її реконструкція. Ми говорили з міністром. Я звернувся до нього з проханням по-новому організувати тендер, виділити кошти, причому не все треба робити за рахунок коштів держбюджету".

Злочинність

"Різко виріс рівень злочинності в Одеській області, і нове керівництво поліції сьогодні отримає від мене абсолютно чітке завдання, щоб в координації з обласною прокуратурою, обласною службою безпеки навести і в місті, і в області порядок".

Ремонт доріг

"30% коштів, виділених державою, з кров'ю відірваних від інших регіонів, від платників податків і спрямованих на Одесу, то тендер не організували, то підрядника не знайшли, то проекту немає. А Одеська область не використала понад 300 млн грн коштів, передбачених у бюджеті, тільки розмовами займалися".

Раніше IPress.ua повідомляв, глава держави Петро Порошенко представив нового голову Одеської ОДА Максима Степанова.

Представляючи Степанова, Порошенко прозоро сказав, що новий губернатор повинен "не їздити по закордонах", а вирішувати проблеми на місці. Очевидно, це теж був камінь у город Саакашвілі.

Нагадаємо, що колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі подав у відставку на початку листопада.